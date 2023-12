Gingembre Littéraire / Pétrole et Gaz : Mamadou Ibra Kane attend une gestion vertueuse de l’exploitation

La découverte du pétrole et du gaz au Sénégal devrait être une bénédiction et non une malédiction, si l’on s’en tient aux propos du journaliste Mamadou Ibra Kane.

Le constat fait par ce dernier et certains de ses amis qui se sont présentés ce vendredi lors de la 5ème édition du «Gingembre Littéraire » est qu’au Sénégal « les ressources gazières sont plus nombreuses que celles pétrolières. »

Pour Mamadou Ibra Kane, « il est important d’insister sur le gaz étant donné qu’il est plus important en terme de ressources ». Mais sa plus grande inquiétude, c’est de savoir à partir de quel moment le Sénégal pourra véritablement tirer profit du pétrole quand on sait qu’il y a aussi le dollar qui connaît des hauts et des bas.

« Souvent, j’ai entendu dire, il faut que le baril soit au moins à 50 dollars est-ce-que nous avons une maîtrise de tout cela? », s’est-il interrogé devant les experts en ce domaine.