« Gingembre Littéraire » : Baaba Maal, Ismael Lo, Pape Diouf, Gorgui Ndiaye, Kalidou Kasse et Kouthia annoncés à Rufisque.

Le premier « Gingembre Littéraire » du magazine panafricain Continent Premier qui sera lancé ce mercredi 6 novembre à la salle des fêtes de la Mairie de Rufisque, enregistre déjà un nombre impressionnant d’acteurs du monde culturel sénégalais. Des têtes d’affiche comme Ismaël Lô, Baaba Maal, Pape Diouf, Gorgui Ndiaye, le plasticien Kalidou Kassé et l’humouriste Kouthia , ont confirmé leur présence aux organisateurs. L’initiateur de ce concept, notre confrère El Hadji Gorgui Wade Ndoye, journaliste accrédité auprès des Nations-Unies, à Genève, se réjouit de cette forte mobilisation du monde culturel pour soutenir cette manifestation délocalisée pour la première fois en Afrique et sur trois lieux, Rufisque, Saint-Louis (Gaston Berger le 8 novembre) et Dakar ( IAM et UCAD le 13 novembre). Le lendemain, les organisateurs feront le bilan du Gingembre du Sénégal lors d’un panel de restitution qui aura lieu le matin à EJICOM.



Dans un communiqué, M. Ndoye salue la forte mobilisation de la presse sénégalaise qui s’est magnifiquement mobilisée pour la couverture de cette initiative historique.



Rappelons que Rufisque accueille demain un panel sur « Le vivre ensemble à travers l’œuvre d’écrivaines et d’intellectuelles sénégalaises » en présence notamment de la marraine Aminata Sow Fall, de Mariama Ndoye, de Rahamatou Seck Sambe et de Fatimata Ba Diallo. Une conférence publique modérée par le professeur Mamadou Dramé de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.