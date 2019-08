Gilles Verdez (Journaliste/Chroniqueur) : « Sadio Mané Ballon d’Or, c’est désormais une évidence ! »

La distinction individuelle la plus convoitée du monde du football, le ballon d’or, sera bientôt décernée, plus de 4 mois. Et, pour l’heure difficile de dégager un favori qui fait l’unanimité. Si Messi se positionne pour un sixième trophée, Sadio Mané devrait le remporter de l’avis de Gilles Verdez, journaliste chroniqueur (C8, RFI…)

Pour le journaliste français, Gilles Verdez, c’est le Sénégalais de Liverpool qui doit le gagner. « Sadio Mané Ballon d’Or, c’est désormais une évidence, ou alors le reniement absolu du Trophée dans ses valeurs les plus profondes ! », lâche t’il sur son compte twitter.