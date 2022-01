Gigantesque caravane de Cheikh Bakhoum dans les rues de Grand-Yoff

Le début de la campagne électorale à Grand-Yoff a été marqué par ce gigantesque cortège organisé dans les quartiers de Khar Yalla, Scat Urbam et Djiddah par Cheikh Bakhoum, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à la mairie de la commune de Grand-Yoff.



Démarrée à partir du rond-point de la mairie à la Scat Urbam, la caravane s’est ébranlée vers le quartier populaire de Khar Yalla. 3 heures durant, c’était l’effervescence dans le cortège.



De mémoire de Grand-yoffois, jamais une caravane n’a réussi une si belle mobilisation dans les rues de la commune. S’étendant sur pas moins d’un kilomètre et grossissant au fur et à mesure que des quartiers de la ville sont sillonnés, le cortège de la coalition Benno Bokk Yakaar de Grand-Yoff a mis 3 heures de temps entre le rond-point de la mairie (Scat Urbam) et le quartier Djiddah via Khar Yalla.



Entre des pics lancés à ses adversaires accusés d'être responsables de la gestion désastreuse de la mairie, Cheikh Bakhoum se découvre des talents de chanteur et de danseur pour galvaniser davantage une foule totalement acquise à sa cause.





Et la rencontre avec des caravanes d’adversaires n’a en rien entamé l’ambiance bon enfant qui a prévalu du début à la fin.



Djiddah, point de chute du cortège a accueilli l’atelier-meeting du jour consacré à l’ambitieux programme du candidat dénommé « Le Grand Yokkuté pour Grand Yoff ».