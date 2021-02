Gianni Infantino (président de la FIFA) : « Le Sénégal doit jouer un rôle important dans le football mondial »

Pour le patron de la FIFA, Gianni Infantino, un pays aussi important footballistiquement que le Sénégal doit jouer un rôle plus important dans le football mondial. Il l'a fait savoir ce mercredi, lors de sa visite officielle à Dakar durant laquelle il a été reçu par le président Macky Sall.



D'emblée, il insistera sur le fait que "L'Afrique à besoin d'unir ses forces plutôt que de se disperser et de se diviser..." Avant d'ajouter : "il y a les investissements qui commencent à arriver, et il faut coordonner tout ça. Il faut que le football africain travaille en unité pour le futur et la FIFA va être présente pour le football africain." Une déclaration qui intervient dans un contexte tendu où "l'ingérence" supposée de la FIFA dans le processus électoral relatif à la désignation du président de la CAF, est fortement dénoncée par une partie des acteurs du football africain.



Faisant l'économie de ses échanges avec le chef d'État sénégalais, Infantino d'énumérer : " On a pu discuter longuement de football évidemment. Tout le monde connaît la passion que le président a pour le football. C'est vraiment le sport roi et c'est important qu'un pays footballistiquement important comme le Sénégal, puisse jouer un rôle important dans le football mondial. On a parlé de nos projets à développer avec la fédération sénégalaise de football : le football féminin, les jeunes et du stade de Diamniadio qui est en construction... Le Sénégal a besoin de stade comme celui-là, en plus du stade Léopold Sedar Senghor qui sera reconstruit. Il y'a vraiment un mouvement ici pour accélérer les choses", a-t-il conclu au sortir de son audience.