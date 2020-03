Gianni Infantino (Président de la FIFA) sur le Covid-19 : « Le football peut être un bon antidote contre la maladie »

Gianni Infantino, le président de la FIFA, s'est exprimé sur les problématiques liées au coronavirus, ce mardi matin, à Amsterdam, aux Pays-Bas. Lors du 44e Congrès ordinaire de l’UEFA, le dirigeant a tenu à rassurer, invitant à ne pas céder à la panique, affirmant toutefois sa volonté de trouver des solutions viables pour limiter les chamboulements liés à l'épidémie actuelle.







« Il ne faut pas paniquer. Il faut être prudent et coopérer avec les autorités sanitaires. Le football peut être un bon antidote contre la maladie. Nous devons savoir combien de matches peuvent être rejoués. Nous sommes préoccupés pour les joueurs et les supporters. Il faut regarder et voir comment peut se transformer le calendrier à l’avenir. Maintenant, puisque nous sommes (réunis) à Amsterdam, c’est le bon moment de trouver des solutions",a-t-il expliqué, dans des propos rapportés par Besoccer.com