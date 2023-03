Ghana : Kamala Harris "se réjouit" de renforcer les liens avec l'Afrique

La vice-présidente américaine Kamala Harris arrive à l'aéroport Kotoka du Ghana au début d'une tournée africaine de trois pays, Washington cherchant à renforcer ses liens diplomatiques sur le continent. Elle déclare qu'elle "se réjouit de ce voyage qui est une nouvelle affirmation de la relation et de l'amitié longues, durables et très importantes entre le peuple des États-Unis et ceux qui vivent sur le continent africain", ajoutant que la visite portera sur des questions telles que la crise climatique, le renforcement de la sécurité alimentaire et l'accroissement des investissements sur le continent. Le Ghana est confronté à une crise économique, avec une inflation de plus de 50 % et une monnaie en forte baisse, frappé par les effets négatifs de la pandémie mondiale et de la crise ukrainienne.