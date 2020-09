Gestions des eaux pluviales : Ousmane Sonko rencontre le Dg de l'Onas ce Vendredi.

Le leader du parti Pastef semble être déterminé à poursuivre sa dynamique d'y voir un peu plus clair sur la question des inondations. En effet, il vient justement de faire un post sur sa page facebook informant qu'il a appellé le directeur général de l'office national de l'assainissement du Sénégal, Lansana Gagny Sakho, pour lui faire part de son intention de répondre à son invitation dans le cadre d'une séance de travail sur la question de l'assainissement et, singulièrement, de la gestion des eaux pluviales.



Selon le candidat malheureux de 2019, Lansana s'est déclaré disponible à une telle séance technique avec un député, sanctionnée au besoin d'une visite de chantiers. Le rendez-vous est donc pris pour ce vendredi matin.



Ousmane Sonko salue la hauteur républicaine et la volonté de transparence de Sakho qui, estime t-il, "doit inspirer tant de DG et ministres adeptes de l'opacité et autres diversions pour noyer les débats sérieux".