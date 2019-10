Gestion transparente des hydrocarbures : L’OSIDEA réunit l’Etat, la société civile, les universitaires et le secteur privé autour d’une table avec BP

On notera la présence, lors de la cérémonie d’ouverture, du nouvel ambassadeur de Grande Bretagne au Sénégal, Mme Victoria Billing, ainsi que des représentants de l’ambassade du Canada et de la Suisse.

En partenariat avec l’ONG 3D, OXFAM, le Think Tank IPAR et la SAR, l’Observatoire de Suivi des Indicateurs de Développement Economique en Afrique (OSIDEA), présidé par l’ancien parlementaire Cheikhou Oumar Sy, a réussi le pari de réunir pour la première fois l’Etat (COS-PETROGAZ, GES-PETROGAZ), les membres de la société civile, les universitaires, le secteur privé, les industries extractives, l'union des magistrats du Sénégal (UMS) et les journalistes autour d’une table avec BP pour échanger sur la gestion transparente de l’exploitation du projet Grande Tortue Ahmeyim (GTA).Venu présider la cérémonie officielle, le Ministre du Pétrole et du Gaz, Monsieur Mouhamadou Makhtar Cissé, s’est félicité d’une telle initiative qui permet aux différents acteurs d’échanger objectivement sur les défis et les opportunités autour de l’économie pétrolière et gazière : « Cette table ronde entre en ligne droite avec les objectifs de l’Etat de s’ouvrir aux différents acteurs et plus particulièrement à la société civile afin de renforcer notre cadre législatif et réglementaire de l’exploitation des hydrocarbures ». Il invitera les participants à relever le défi de la connaissance dans un secteur qui requiert énormément d’exigence et nécessite la mobilisation de moyens et de ressources énormes avant que l’économie et les populations puissent en tirer un réel profit.Au cours de la journée, les activités ont porté sur la mise en œuvre du projet GTA entre le Sénégal et la Mauritanie, sur les contrats pétroliers ainsi que sur les défis et les opportunités autour de l’économie pétrolière et gazière pour les entreprises nationales et les populations impactées.