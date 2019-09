Gestion transparente au CESE : « les règles de bonne gestion n’ont jamais été le fort d’Aminata Tall » les proches d’Aminata Touré

Dans la semaine, la presse avait évoqué une mauvaise gestion du budget du conseil économique social et environnemental (CESE) par son ancienne Présidente accusée « d'avoir épuisé tout le budget du Conseil économique, social et environnemental (Cese), en quelques mois, avant son départ ». Aminata Tall avait-elle, accusé son successeur au poste depuis le mois de Juin dernier. Assez pour que les proches de cette dernière dans une déclaration de réagir en invitant Aminata Tall de se taire d’autant plus que « les règles de bonne gestion n’ont jamais été son fort partout où elle est passée.. »

Aminata Touré absente du pays pour participation à l’Université d’Été du Patronat marocain, ses proches de faire savoir qu’elle se concentre sur sa mission de réhabilitation du CESE pour en faire une institution utile pour la République et pour les sénégalais.