Gestion simultanée des pèlerins musulmans et chrétiens : Un nouveau dispositif mis en place

Ce samedi 24 août dans la soirée, 350 pèlerins chrétiens vont quitter l’aéroport Dakar Blaise Diagne pour les Lieux Saints de la Chrétienté. Au même moment, dans un premier temps à 21h30, un vol retour de la Mecque est prévu avec à bord 415 pèlerins et plus tard à 00H30 un autre vol retour avec le même nombre de pèlerins. Une coïncidence pour cette édition 2019 sur les vols pour le retour des uns et le départ des autres qui necessite un planning.



En effet, dans un communiqué, LAS (Limak-Aibd-Summa ) informe qu’exceptionnellement les pèlerins à destination des Lieux Saints de la Chrétienté prendront le départ à l’aérogare principal et non à l’aérogare des pèlerins ceci pour une bonne exploitation des opérations de ce samedi 24 août.



Le communiqué rappelle que l’aéroport dispose d’un aérogare des pèlerins construit sur une superficie de 2270 m2, qui est totalement autonome et propose aux fidèles pèlerins un traitement adapté. Cette innovation de taille dans la construction de l’aéroport permet une parfaite organisation des pèlerinages qui n’entravent en rien l’exploitation H24 au niveau de l’aérogare principal.



Un Comité, renseigne le communiqué, est installé à l’aéroport pour l’organisation des pèlerinages. Ce dit Comité se félicite de l’engagement des acteurs de la plateforme pour la réussite des pèlerinages et invite les pèlerins chrétiens, leurs parents à un esprit de compréhension et assure que la gestion de leur départ sera optimisée avec un dispositif exceptionnel qui est mis en place, garantissant les conditions de confort, de sûreté et de sécurité.