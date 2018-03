Gestion simulée de portefeuille : Les étudiants de l’IAM ont remporté de façon éclatante un concours qui a réuni 7 établissements privés

C’est en mobilisant une expertise avérée et une connaissance approfondie de grandes dimension du management que les étudiants de l’Institut Africain de Management ont remporté de façon éclatante la compétition sur la gestion simulée de portefeuille organisée par la société de Bourse « AB Co Bourse ».

Sept établissements privés se sont affrontés sur le terrain du savoir et du savoir-faire en management et notamment en gestion de portefeuille.

Si l’IAM est sorti victorieux de cette compétition particulièrement sélective c’est qu’il y’ a eu en amont des paramètres importants qui ont été bien pris en compte :

Une administration de l’institut engagée dans la gestion et la conduite consciencieuse des missions qui le sont dévolues.

Ce qui suppose de l’abnégation et de la flexibilité dans l’exercice des taches administratives au quotidien

Un corps professoral qui maitrise son domaine et qui s’acquitte des fonctions d’enseignement dans les conditions optimales requises par les standards de l’excellence

Des étudiants bien accompagnés et bien organisés autour de structures diverses comme le Comité de Gouvernance de la Vie Estudiantine (CGVE), les clubs et les associations communautaires.

La vie associative à l’IAM travaille à promouvoir le savoir et la vertu chez tous les acteurs du campus.

Un réseau de partenariat dynamique et efficace qui contribue à l’amélioration continue des curricula et au relèvement constant du niveau de prestation pédagogique

Ces différents paramètres font du produit IAM une réalité compétitive au niveau mondial.

La vision de l’institut, dans ses principaux segments, poursuit une telle ambition : «Etre La première business School d’Afrique de l’ouest et du centre formant des global leaders adossés à l’africanité et préparé à la gouvernance des nouvelles économies numériques et verte. »

Au total l’IAM vient de remporter une victoire importante qui s’inscrit dans le patrimoine de ses succès particulièrement réalisé depuis sa création.

En marche pour la contribution de la légende IAM