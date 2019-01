Gestion ordures ménagères : quatre communes de Pikine unissent leurs efforts

Les communes de Mbao, Diameguene Sicap Mbao ,Thiaroye sur mer et Guinaw rail sud ont fédéré leurs stratégies pour la gestion des ordures ménagères. Ce, à l’instigation du maire de Mbao Abdoulaye Pouye, qui a conduit ses homologues des autres communes à Toulon (France) où leur projet a rencontré la bénédiction des partenaires internationaux. Ledit projet a pour base juridique la loi 2013-10 du 23 décembre 2013 portant code général des collectivités locales et qui consacre l’intercommunalité.



Ainsi, il a été créé la Société d’aménagement et de gestion des établissements publics du Sénégal (SAGEPS) pour donner corps à ce projet intercommunal. « Ensemble, on peut faire mieux. Nous avons vu que nous avons les mêmes problèmes. J’ai tout fait pour fédérer ces maires », a souligné M. Pouye, lors d’une rencontre tenue à Pikine pour présenter l’initiative au grand public.



Il précise que des solutions sont apportées depuis huit mois et que la synergie commence à porter ses fruits.



Sous ce rapport, nous devons à la vérité de mentionner que pour un projet qui pèse plus d’un milliard F Cfa, 25 millions F Cfa ont été libérés pour les deux phases tests. Les maires des communes précitées et le ministère de l’Aménagement ont contribué.



« Les quatre communes vont sensibiliser les populations pour un changement de comportement par rapport à la gestion des ordures ménagères. Nous avons réussi le plus difficile, le fait de rassembler des maires qui ne sont pas des mêmes obédiences politiques et qui viennent d’horizons divers », a ajouté l’édile de Mbao. Précisant que si ces phases tests réussissent, le projet sera étendu à la collecte, au transport et au recyclage des ordures ménagères.