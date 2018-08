Gestion forage de Lagbar : L’Allemagne en colère

Dans une lettre envoyée au préfet de Linguère, l’ambassadeur d’Allemagne Stephan Röken étale ses frustrations concernant la mauvaise gestion du forage installé à Lagbar (département de Linguère) par l’Association allemande « Förderverein Wasser für Labgar (Ndlr :Eau pour Labgar) ». Dans sa missive, M. Röken dénonce le comportement du comité de gestion du forage de Labgar qui d’ailleurs fait l’objet d’une plainte auprès du tribunal d’Instance de Linguère pour détournement présumé de fonds publics. «Cette ONG allemande s’est engagée depuis 2014 à aider le village de Lagbar par des dons en matériels médicaux, scolaires, équipements et l’installation d’un château d’eau. Par conséquent, il trouve très regrettable que la situation actuelle à Lagbar puisse nuire au soutien venant de l’Allemagne. Ceci serait une grande perte pour la population de Lagbar. De plus, il sera dorénavant difficile à l’Ambassade d’Allemagne de faire la promotion du Sénégal auprès des donateurs privés allemands», a écrit l’ambassadeur. Non sans demander au préfet de bien vouloir faire la lumière sur cette affaire et de trouver une solution avec le chef du projet de l’Association allemande à Lagbar. Il indique que les fonds générés devraient aussi servir à réparer les équipements de ce forage qui a été financé grâce à des fonds allemands.