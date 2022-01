Gestion et management du TER : Les remarques et inquiétudes de Abdourahmane Diouf (président de Awale)

En conférence de presse ce jeudi, le président de la formation politique, Awale/ Jambaar Yi a dénoncé cette démarche écartant l'expertise sénégalaise dans le management du Train express régional. Le Dr Abdourahmane Diouf est revenu sur les regrets de son parti voyant les citoyens sénégalais snobés sur la plupart de l'utilisation de cette infrastructure ferroviaire qui a coûté plusieurs centaines de milliards au Sénégal.



"Les étrangers ont pris l'engagement de mettre en place un tel projet pour le peuple sénégalais. Mais il faut savoir que cette expertise et ses aptitudes sont bien sénégalaises. L'expertise et le management sont bien là", martèle l'ancien porte-parole du parti Rewmi.



Même si le projet est bien à saluer quant à son utilité, le Dr Abdourahmane Diouf estime que c'est simplement le citoyen, le contribuable qui va en perdre car, "l'étranger aura la plus grande part du poisson". Ce qui est à dénoncer. D'ailleurs, le président de Awale/ Jambaar Yi s'engage, avec son parti, à mener la campagne de sensibilisation avec les impactés du TER et tout autre citoyen pour leur faire comprendre les 'non-dits' d'un tel projet...