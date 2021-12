Gestion en besoins urgents en matière d'eau et d'assainissement : Le budget de I'OFOR revu à la hausse à plus de 2 milliards de nos francs.

Lors du vote du budget du ministère de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam a apporté des réponses concernant l'augmentation des crédits alloués aux services techniques tels que l'ONAS, la SONES, I'OFOR afin de leur permettre de faire face aux besoins urgents et pressants en matière d'eau et d'assainissement au bénéfice des populations.



Serigne Mbaye Thiam, concernant l'augmentation du budget de l'OFOR, a précisé que l’État fait déjà beaucoup d'efforts pour soutenir budgétairement cette structure en prenant en charge la quasi-totalité de ses dépenses...