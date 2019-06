Gestion du pétrole, accusations de BBC, culpabilité de Aliou Sall : 60% des sondés sont sans avis ou ne sont pas au courant , mais exigent la lumière

Au-devant de l’actualité, la question du pétrole a été évoquée dans l’enquête du baromètre politique des personnalités sénégalaises réalisée par le Cabinet « Stat info ».



Cette étude réalisée en partenariat avec Dakaractu, a permis de révéler la conception de nos compatriotes sur la gestion du pétrole et les accusations de la BBC contre Aliou Sall. Menée dans la période du 10 au 16 juin 2019, l’enquête révèle que seulement 11% des dakarois jugent satisfaisante la gestion du pétrole et du gaz, et 38% ne se prononcent pas. Ce chiffre des personnes satisfaites par la gestion a baissé par rapport au baromètre de juillet 2017. Ce chiffre était estimé à 29% soit une baisse de 18 points. « Aussi, l’enquête permet de voir que la majorité porte un regard critique sur la gestion du pétrole et du gaz », lit-on en guise de conclusion sur le rapport.



L’enquête a permis aussi de constater que l’intérêt suscité par la question de la gestion du pétrole augmente avec le niveau d’instruction de la personne. En effet, elle intéresse environ 48% des personnes ayant au plus le niveau primaire et 68% chez les sondés ayant atteint le secondaire ou le supérieur.



Mais malgré cet intérêt des sénégalais pour cette affaire, l’enquête relève un fait insolite. En effet malgré les polémiques souvent déclenchées par la question et plus particulièrement le scandale ébruité par BBC, 60% des sondés sont sans avis ou ne sont pas au courant de l'affaire. Selon le cabinet Statinfo, 26% des sondés soutiennent que les accusations de BBC sont fondées, alors que seulement 13% sont d’avis contraire.



Mais, conclut l’étude, la réponse fournie par 60% des dakarois au courant de l’affaire est que Aliou Sall doit prouver son innocence ; 28% estiment qu’il doit démissionner ; 20% avancent que le Gouvernement doit publier les contrats.