Gestion du personnel de l'ex aéroport L.S.S : Les membres de la brigade verte interpellent le président Macky Sall sur leur alarmante situation

Se désolant de la situation qu'ils traversent depuis le transfert des activités aéroportuaires à l'AIBD, ces agents qui prenaient en charge les bagages à l'aéroport ne se voient plus dans les activités qu'ils avaient l'habitude d'occuper pour subvenir à leurs besoins quotidiens.

Leur porte parole du jour répondant au nom de Baye Mandack Diop, en appelle aux autorités étatiques et plus particulièrement le président Macky Sall pour remédier à leurs soucis qui persistent malgré les nombreuses interpellations faites à l'endroit du ministère de tutelle.