Gestion du patrimoine foncier et de la rationalisation de l’immobiliser : Les grandes missions de la CGIS, selon Abdou K. Touré.

La compagnie générale immobilière du Sahel (CGIS SA), qui est une filiale de la caisse de dépôts et de consignations est une société anonyme s’activant dans la promotion, la gestion et l’exploitation d’opérations immobilières.



Cet après-midi, le directeur général de la caisse de dépôts et de consignations a fait la présentation de cette filiale. Ce qui a permis à Khafor Touré, qui en est le directeur général, de faire savoir que « l’ambition est de bâtir une grande organisation qui a l’objectif de devenir dans les cinq ans à venir, une société de référence. »



Il déclinera par ailleurs les grandes orientations en direction desquelles il compte exceller après avoir mûri une réflexion sur les nouvelles perspectives dans le domaine de l’immobilier.