Gestion du littoral de Yoff : L'assainissement, le point noir qui bloque.

La commune de Yoff abritant le point de raccordement entre la grande côte sablonneuse du Sénégal, de Saint-Louis à Dakar, est aujourd'hui la cible majeure dans le cadre des politiques de sensibilisation pour le maintien de son littoral. D'où est partie la motivation de plusieurs parties prenantes et groupements communautaires à l'image de l'association pour la promotion économique, Culturelle et sociale de Yoff ( APECSY) qui a organisé une rencontre ce jeudi à Yoff, pour réfléchir sur la problématique des abus et du non respect de la gestion du Littoral ainsi que la provocation de l'acuité de la vulnérabilité de l'écosystème. Des spécialistes et acteurs évoluant dans le domaine de l'assainissement ont marqué par leur présence cette journée de réflexion dans laquelle les recommandations et propositions seront soumises aux autorités municipales pour d'éventuelles solutions. L'autorité municipale de Yoff a manifesté la nécessité pour les populations de revoir leur comportement pour instaurer la salubrité le long de ce littoral.