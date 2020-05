« Pour une gestion transparente du fonds force Covid-19, il faut que tous les représentants des différents acteurs de la société soient impliqués dans la gestion du fonds force Covid-19. En plus de cela également, un corps de contrôle doit être diligenté pour superviser et contrôler le travail dudit comité de veille », c'est l'avis de Mamadou Guèye, le président du parti la Convention Citoyenne / Nénène.



Cela permettra selon toujours, l'inspecteur des impôts et des domaines, « non seulement d'évaluer le travail à mi parcours, mais aussi de situer les responsables dans la gestion du force Covid-19 dans la plus grande transparence ».



Le président de la convention citoyenne invite également le chef de l'État à prendre toute la responsabilité et à sanctionner si besoin en est, tout manquement lié à la gestion des fonds.