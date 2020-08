Gestion du foncier et de l'environnement : Une nouvelle charte conventionnelle pour stopper les litiges.

Conscient maintenant de cette nécessité de mettre en place un cadre d’échanges et de partage d'idées pour une meilleure gestion du foncier, le réseau des villes vertes et écologiques a voulu mettre la main à la pâte. En effet, un atelier a été organisé ce matin pour inviter les 150 maires à une gestion inclusive de cette préoccupation des populations concernant le foncier.



Il est donc décidé d'inclure les populations dans cette nouvelle initiative pour qu'elles sachent les tenants et les aboutissants du foncier. Aussi, il a été signalé aux municipalités, de poser également des actes qui vont dans le sens d'informer les populations.

Selon le président du REVES, "il est aussi à revoir ces grands hectares donnés à une seule personne au détriment de toute une population".



Compte tenu de l'urgence d'une bonne gestion des terres, de l'environnement et également du foncier, le réseau des villes et communes vertes et écologiques du Sénégal qui a vu la signature du ministre des collectivités territoriales en présence également de Abdou Karim Sall, ministre de l'environnement et du développement durable, s'est réjoui de cette convention qui va maintenant, à coup sûr, réguler ces litiges liés au foncier.