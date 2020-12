Gestion du foncier / Khalifa Sall alerte : « Si nous ne prenons pas garde, le foncier sera comme une bombe à fragmentation pour démanteler notre société... »

Lors de la visite qu'il effectuait au siège de la plateforme multi-lutte Doyna, l'ancien maire de Dakar s'est aussi prononcé sur la spoliation foncière dans le pays et qui ne cesse de susciter des tensions un peu partout au Sénégal.



Khalifa Sall alerte les autorités pour une meilleure prise en charge des questions liées au foncier. "Si nous ne prenons garde, le foncier sera comme une bombe à fragmentation pour démanteler notre société, notre nation. Car quand vous touchez à leurs terres, vous touchez à ce que les populations ont de plus cher", avertit Khalifa Sall.



Par ailleurs, l'ancien maire de Dakar invite à une gestion plus efficiente du foncier. "Nous devons donc revoir la manière dont le foncier est géré et administré dans ce pays. C'est pourquoi ceux qui en sont victimes ont notre soutien et adhésion à leur combat", avait précisé d'emblée Khalifa Ababacar Sall...