Gestion du dossier de la drogue au Sénégal : Mamadou Diop Decroix demande l’ouverture d’une commission d’enquête

Le député Mamadou Diop Decroix du Groupe Parlementaire Liberté et Démocratie a soumis au Président de l’Assemblée nationale, une demande d’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire sur la gestion de la drogue au Sénégal à la suite des différentes prises effectuées par la Douane et les forces de l’ordre.



Il a motivé cette demande après les propos de Moustapha Cissé Lo arguant que l’argent du trafic était blanchi dans le bâtiment et impliquerait de hautes autorités. Suffisant donc pour que Decroix exige une commission d’enquête.



« Le peuple sénégalais a récemment salué avec beaucoup de fierté la saisie par la douane sénégalaise d’une quantité astronomique de drogue dure dont la valeur a été estimée à plusieurs centaines de milliards CFA. Notre collègue, le Président Moustapha Cissé Lô, Premier Vice-président de l’Assemblée nationale et Président du parlement de la CEDEAO est par la suite revenu sur le sujet et aurait déclaré publiquement sur un plateau de télévision ce qui suit : "Que le Procureur me convoque pour que je confirme les accusations que je porte contre des autorités du pays qui sont derrière le trafic de drogue. Si on rasait des immeubles construits à Dakar par ces autorités trafiquants de drogue, il en resterait peu debout". Au vu de cette situation, je demande que l’Assemblée nationale puisse mettre sur pied, dans les meilleurs délais, une commission d’enquête parlementaire pour instruire la représentation nationale sur la manière dont le dossier de la drogue est géré », peut-on lire dans sa demande.