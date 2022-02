Gestion du Stade Maître Abdoulaye Wade : Les instructions du Président Macky Sall.

L’on retient ainsi du communiqué revenant sur sa « maintenance adéquate et sa rentabilité durable pour l’État ». « Le chef de l’État demande, dès lors, au ministre des Finances et du budget, tutelle de la SOGIP, au ministre des Sports et au ministre chargé de l’Économie, de lui proposer, dans les meilleurs délais, un modèle performant de gestion de l’infrastructure qui assure sa maintenance adéquate et sa rentabilité durable pour l’État », lit-on dans le communiqué.



À propos de la professionnalisation de la pratique sportive, le premier des Séné­galais appelle le Gouvernement à « asseoir, avec les fédérations sportives nationales et internationales, une doctrine de gouvernance de nos infrastructures sportives. » Il espère une « contribution notable du sport au développement économique et social du Sénégal ».



Ainsi, le président de la République a demandé au ministre des Sports, de finaliser le projet de loi portant charte du sport, texte refondateur de la mise en œuvre de la politique sportive dans toutes ses dimensions et composantes.



Le chef de l’État souhaite l’intensification de la dynamique de relance du mouvement Navétanes et la réhabilitation de l’éducation physique et sportive dans les établissements scolaires et universitaires.