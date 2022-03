Gestion du Plan de carrière : L’auteur Pape Senghane Ndiaye montre les clefs de la réussite d'une carrière professionnelle.

Réussir sa carrière professionnelle est un objectif de vie. Mais pour y arriver, il faudra se donner les moyens. C’est du moins l’avis de l’auteur du livre « éléments et perspectives pour la réussite d’une carrière professionnelle : Gestion de plan de carrière ». Selon l’auteur Pape Senghane Ndiaye, pour réussir sa carrière professionnelle, le professionnel doit éviter d'être happé par des ambitions mal maîtrisées.



« Nous avons essayé à travers cet ouvrage de vous délivrer quelques éléments que nous pensons utiles et qui vous permettront d'enrichir vos compétences, d'améliorer votre attitude et d'optimiser votre qualité de vie. Celui qui veut réussir, doit éviter d'être happé par des ambitions mal maîtrisées. Il se doit d'avoir un but, bien clair, pour pouvoir éviter les pièges et les obstacles qui se dresseront devant lui », renseigne l’auteur lors de la cérémonie de dédicace du livre tenu ce matin à Dakar.



Pour Cheikh Tidiane Sène, le présentateur du livre, l’auteur Pape Senghane Ndiaye montre à travers son ouvrage, que la gestion de la carrière professionnelle va au-delà de l’entreprise. Car c'est un investissement. « Le manuscrit du livre a été remis à de jeunes professionnels avant sa publication. Il m'a appris deux choses dans la gestion de carrière. La gestion de la carrière va au-delà de l'entreprise. Le rapport entre la pratique de la religion et l'exigence professionnelle dans l'entreprise. La manière dont est conçu ce livre résume la vie d'un professionnel. La gestion de carrière est un investissement », précisera le présentateur...