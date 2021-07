Gestion du DAC de KMS : Le président Macky Sall félicite le ministre de la jeunesse et l’invite à mener des missions de veille et de suivi des équipements.

Avec un système d’irrigation doté d’une technologie de pointe, d’un atelier d’emballage, de conditionnement de produits agricoles, de chambres froides (avec la conservation des légumes), d’une station de pompage, d’une ferme de démonstration et de formation des jeunes, d’un bloc administratif, le domaine agricole communautaire de Keur Momar Sarr est fin prêt pour servir les populations à s’engager dans une politique agricole.



Le président de la République s’est déplacé ce matin pour les besoins de l’inauguration de ce DAC et l’usine de traitement d’eau potable de Keur Momar Sarr.



Dans ce domaine de 5.000 ha, divers équipements modernes ont été déjà déployés pour le début des activités agricoles. Le président de la République, après l’inauguration, s’est réjoui de constater cet équipement moderne (tracteur, moissonneuse-batteuse, etc...) qui lui fera dire que « le Sénégal a bien trouvé le modèle qu'il lui fait pour moderniser son agriculture ».



C'estpourquoi, le président Macky Sall se tournant vers son ministre de la jeunesse, la félicite avant de lui confier quelques recommandations pour la gestion des équipements. « Mme le ministre Néné Fatoumata Tall, en vous félicitant de ce travail accompli, je vous exhorte à mener des missions exhaustives d’inspection et de suivi évaluation du fonctionnement des DAC. »



Le président Macky Sall associera à ces remerciements le coordonnateur général du PRODAC ainsi que le partenaire GREEN 2000 qui a été aux côtés de l’État depuis le début du projet des domaines agricoles communautaires.