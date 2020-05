Gestion du Covid-19 / Mamadou Ibra Kane se félicite du rôle de la presse qui « est fondamental en matière de santé publique ».

Le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse au Sénégal, Mamadou Ibra Kane, s'est félicité du rôle important et du sens de responsabilité de la presse sénégalaise sur la gestion et le traitement des questions liées à la crise sanitaire mondiale, Covid-19.

Sur le plateau de l'émission Actu-Débat, Mamadou Ibra Kane de souligner "qu'en matière de Santé publique, le rôle de la presse est fondamental".

Selon le président du CDEPS, "sans la presse, il n'y a pas de lutte efficace contre la pandémie du Covid-19..."