Gestion du Covid-19 : L'Union européenne se félicite des dispositions prises au Sénégal

La propagation du coronavirus demande des mesures et stratégies émanant de différents pays, différentes zones. C'est du moins l'avis de l'ambassadrice Irène Mingasson qui s'exprimait à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du premier comité de pilotage de partenariat opérationnel conjoint sur la lutte contre l'immigration irrégulière et le trafic de migrants.



C'est vrai que cette épidémie nous fait refléchir sur les flux et les déplacements qui sont aujourd'hui, une réalité dans le monde. Avec la mobilité surtout dans l'espace Schengen qui est un espace ouvert, la représentante de l'Union européenne au Sénégal estime qu'il est important d'échanger sur les probables réponses de traitemement et surtout de prévention du Covid-19 qui est en train de prendre des proportions assez inquiétantes même si, la situation sur le continent reste pour le moment limitée. Les pays de l'Union européenne sont en contact permanent pour se tenir, mutuellement au courant des évolutions de l'épidémie.



Concernant les dispositifs pris au Sénégal, Irène Mingasson assure que l'UE est bien informée de la situation. Elle se félicite dès lors de ces mesures de précautions initiées à travers les campagnes de sensibilisation pour aider les populations à se munir "de potentielles armes de prévention du covid-19".