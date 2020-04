Le Sénégal est en train de relever le défi dans la gestion de la pandémie du coronavirus, croit Djibril Bèye, le président de l’association ‘’Assurer la santé universelle’’. Évaluant la situation de la gestion de la pandémie après un mois de lutte, il note une avancée globalement satisfaisante.



‘’Des efforts sont faits, mais il reste beaucoup à faire’’, confie-t-il en invitant l’Etat à agir pour renforcer la capacité d’accueil dans les services de réanimation, les services de gestion des maladies cardiovasculaires dans l’ensemble des structures sanitaires publiques, qui selon lui, subissent de plein fouet les effets de la crise liée à la propagation de la pandémie du coronavirus.



Par ailleurs, Djibril Bèye salue la diligence et la clairvoyance des autorités, notamment celles sanitaires qui depuis le début ne lâchent pas du lest pour chercher à circonscrire la maladie. Le président de l’association ‘’Assurer une santé universelle’’ est cependant d’avis que pour gagner la guerre contre la menace, il est impératif de respecter les mesures édictées par les autorités et appelle, à cet effet, l’Etat à sévir contre les récalcitrants.



Sur l’aide alimentaire, il plaide pour une implication de la région de Dakar citée comme exclue dans la répartition des vivres.



Sur un probable confinement des citoyens, l’acteur sanitaire confie ne pas être d’avis pour une telle mesure, car explique-t-il, la situation du pays ne l’exige pas.



Djibril Bèye s’attend néanmoins à la mise en place d’autres mécanismes plus modérés pour pouvoir permettre aux sénégalais de continuer à mener une vie beaucoup plus adéquate à la situation que traverse le pays.