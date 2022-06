Gestion des zones côtières : l’UEMOA et ses partenaires évaluent les programmes mis en œuvre et se projettent dans l’avenir.

Une réunion des ministres de l’environnement sur la gestion des zones côtières et marines, la biodiversité et les aires protégées, s’est ouverte ce 17 juin à Dakar. L’objectif vise à examiner les projets de règlement communautaire sur la gestion des zones côtières et marines, le bilan 2020 des littoraux de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, les résultats de l’étude de faisabilité de l’Observatoire Régional du Littoral Ouest Africain. Il s’agit, également, d’apprécier les projets globaux sur la mise en œuvre des programmes régionaux sur la biodiversité et les aires protégées.



Selon l’UEMOA qui a initié l’événement, plusieurs initiatives ont été engagées à l’échelle régionale pour accompagner la résilience des populations et des écosystèmes naturels. Au nombre de ces initiatives figurent le programme WACA sur la résilience côtière ainsi que les programmes PABio et PAPFor sur la préservation et l’amélioration de la gestion intégrée des grands écosystèmes naturels d’Afrique de l’Ouest.



La cérémonie d’ouverture de la réunion a été conjointement présidée par le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow et le commissaire en charge du Département de l’Agriculture, des Ressources en Eau et de l’Environnement de la Commission de l’UEMOA.