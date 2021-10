Gestion des ressources naturelles : Le Sénégal montre patte blanche et obtient un score de 93/100 dans la mise en œuvre de la norme ITIE 2019.

Awa Marie Coll Seck, la présidente du comité national de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives (CN-ITIE) a procédé à la présentation des résultats de la validation 2021 du Sénégal en matière de mise en œuvre de la Norme ITIE 2019.



Une norme mondiale qui vise la transparence et la redevabilité sur toute la chaîne de valeur des industries extractives, allant de l’octroi des permis et licences jusqu’à l’utilisation et les retombées des revenus sur les populations.



Ainsi, il a été procédé à la présentation des résultats qui ont valu au Sénégal une note « Très élevée » de 93/100 d’après les explications détaillées d’Amadou Sambe, le président de la commission de validation. Cette notation concerne des domaines tels que l’engagement des parties prenantes (90/100), la transparence et les résultats et impacts (99.5).



Depuis le mois d’octobre 2013, l’État du Sénégal a adhéré à l’ITIE…