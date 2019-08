Gestion des ressources naturelles : « -25% des femmes sont représentées dans les instances de gouvernance», (Demba Seydi, cdt PCQVP)

Lors de l’atelier de renforcement de capacité et de stratégie genre et gouvernance des ressources naturelles, le coordonnateur régional Afrique de l’Ouest de publiez ce que vous payez (PCQVP), Demba Seydi a souligné que -25% des femmes sont représentées dans les instances de gouvernance. Selon lui, cet atelier constitue une vitrine pour discuter de ces questions et de promouvoir le genre dans la gestion des ressources naturelles en favorisant la participation, la compréhension au niveau des industries extractives. À ce titre, le coordonnateur de (PCQVP) informe qu’à la sortie de cet atelier, les participants auront une meilleure compréhension de la notion et la dimension genre dans le secteur extractif et vont prendre des engagements à mettre en œuvre certaines recommandations du rapport de l’analyse et des propositions sorties des échanges...