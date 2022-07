Gestion des ordures : Dakar maintient sa propreté au lendemain de la Tabaski, les populations tirent le chapeau à l’UCG. (Reportage)

Dakar a toujours été confrontée à des difficultés liées à l’insalubrité après la Tabaski. Pour cette fois-ci, il est quasiment impossible de constater des tas d’ordures dans les artères de la capitale au lendemain de la fête.

C’est le même constat dans les marchés. À Tilène, commerçants et commerçantes magnifient le travail de l’Unité de coordination de la Gestion des Déchets Solides (Ucg).



Si l’opération sur la gestion des ordures a pu donner les résultats escomptés, c’est du moins grâce à la stratégie déroulée par l’Ucg.



La mise à disposition d’un numéro vert pour le ramassage des ordures a également beaucoup contribué à maintenir propre la capitale.

L’Ucg a déployé quelques 1000 agents et des moyens logistiques conséquents pour la gestion des ordures avant pendant et après la fête...