Gestion des inondations : Le groupe parlementaire liberté et démocratie veut la version des ministres impliqués.

Le président du groupe parlementaire liberté et démocratie a adressé une lettre au président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse pour qu'une session extraordinaire soit convoquée dans l'immédiat. Ceci, dans le but de permettre aux différents ministres impliqués dans la gestion des inondations, de s'exprimer devant la représentation du peuple.



Ainsi, il sera l'occasion pour eux d'éclairer les sénégalais sur cette impérieuse question en donnant les détails nécéssaires à la compréhension populaire.



Par ailleurs, Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly considère que ces auditions montreront également que les parlementaires ont bien le devoir de contrôle sur les ressources financières qui ont été mobilisées dans le cadre des différents projets et programmes de lutte contre les inondations.