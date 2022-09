Gestion des inondations : Déthié Fall critique sévèrement la politique d'atténuation de l'État et plaide la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire à la prochaine législature.

Dans une lettre adressée au peuple sénégalais, le président du PRP a tenu d'abord à présenter ses condoléances, suite aux décès de 03 personnes lors des dernières fortes pluies qui se sont abattues sur Dakar et ailleurs. Très attristé, Déthié Fall a réagi en ces termes : " C'est avec le cœur lourd que nous avons tous vu les images des inondations du week-end à Dakar et dans des régions du pays ; un événement devenu récurrent après chaque précipitation. Nous témoignons notre soutien à toutes les victimes, de quelque bord qu'il soit nous prions pour la paix éternelle des âmes des compatriotes qui y ont perdu la vie et présentons nos condoléances les plus attristées à leurs familles et proches. Nos pensées vont également à l'endroit de toutes ces familles qui ont passé et continuent à passer leur quotidien dans ou avec l'eau".



Revenant sur la gestion des inondations, Déthié Fall de fustiger l'absence d'une solution définitive. " D'année en année, nous constatons une gestion d'atténuation et d'urgence des inondations six (06) plans ORSEC déclenchés depuis 2012 : 2012, 2013, 2019, 2020, 2021, 2022. ) en lieu et place d'une gestion préventive, prompte, rigoureuse et transparente de la problématique des inondations en vue de sa résolution définitive. Inimaginable dans un pays qui a des écoles, instituts, UFR et facultés qui forment, depuis des générations, des spécialistes de bonne réputation tant sur le plan national, africain et international, en aménagement du territoire, géologie, pédologie, hydrologie, hydrogéologie, cartographie, géomatique, environnement, génie civil, géotechnique, sociologie, etc., et qu’on continue à être confronté, à chaque hivernage, à des inondations. Le Président Macky Sall préfère responsabiliser des politiciens très incompétents en lieu et place des experts précités. Inacceptable ! Nous ne manquons pas de ressources humaines avec les compétences techniques nécessaires capables de résoudre en quelques années cette problématique. Ils sont des centaines de nos compatriotes, suffisamment bien formés et expérimentés. Des milliers de pages de rapports de mémoire, de thèse doctorale, d'études et de planification stratégique ont été rédigées. Aucune suite sérieuse n’a été donnée à l'une d'elles par les gouvernants. Ils préfèrent les dépenses de prestige et des investissements à but politicien pour leur maintien au pouvoir. Il nous faut des dirigeants compatissants, suffisamment patriotes et humanistes avec un sens élevé de responsabilité, des priorités et de prise de conscience dans les droits de confort et de bien-être des sénégalais".



Le patron du PRP n'a pas manqué d'annoncer la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire à la prochaine législature. " C'est pourquoi, l'un des chantiers de la nouvelle législature sera la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur les nombreux sujets nébuleux dont celui des inondations avec le Plan Décennal de Lutte contre les Inondations 2012-2022 et l'ensemble des plans ORSEC déclenchés depuis 2012. Nous réitérons notre soutien à l'ensemble de la population sénégalaise affectée de près ou de loin par ces inondations".