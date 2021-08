Gestion des inondations : Au chevet des populations de Keur Mbaye Fall, Abdou Karim Sall lance des piques au maire de Mbao.

Le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, par ailleurs responsable politique de l'APR à Pikine, M. Abdou Karim Sall, a effectué une visite dans différents quartiers de keur Mbaye Fall pour constater de visu l'état de certains quartiers.



Des quartiers comme la rue 10 qui est sous les eaux après les fortes pluies qui se sont abattues sur la région de Dakar. Le MEDD qui est aussi candidat à la mairie de Mbao, a annoncé des mesures qui vont être prises par l’État du Sénégal pour résoudre ces problèmes d'inondation.



"Nous serons toujours là avec vous et on va chercher toutes les solutions possibles pour résoudre ces difficultés, car celui qui est habilité à gérer l'assainissement, il n'est pas capable de répondre à l'attente de ses administrés... D'ailleurs, il est trop occupé par l'évacuation des eaux qui ont élu domicile dans les locaux de la mairie ...", dira Abdou karim Sall lors de cette tournée qui s'est tenue le 18 août 2021.



Les populations ont profité de l'occasion pour aborder avec le ministre de l'Environnement les différents problèmes liés aux inondations dans leur localité...