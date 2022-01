Gestion des gares et artères du TER : Plus de 300 éléments mobilisés pour donner le premier coup de balai.

Une semaine après la mise en circulation commerciale du Train express régional, le ministère de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique a jugé nécessaire de matérialiser la consigne du président de la République, Macky Sall : celle de prendre soin du Train express régional ainsi que de toute la plateforme qui accompagne son utilisation.



Après son lancement à Dakar, le concept « Bëssub Settàl » se déploie également dans les régions du Sénégal. Ainsi, le ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, présentement à Saint-Louis pour une campagne de nettoyage, a déployé ses équipes à la gare de Dalifort pour débuter le Bëssub Settàl au profit du TER. C’est pourquoi l’Unité de Coordination et de Gestion des déchets (UCG) avec à sa tête, Mass Thiam, a dépêché plus de 300 éléments dans les artères de la gare de Dalifort pour se projeter vers celle des Baux Maraîchers afin de balayer, nettoyer les coins et recoins des gares du Ter.



Le gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall, a présidé cette cérémonie de lancement de la gestion du Train express régional à partir de Dalifort. Il en profite pour rappeler aux populations de s’approprier de ce bijou. « Le Ter est pour la population. Le président Macky Sall en réalisant ce projet a fait ce qui lui revenait de faire. Maintenant, c’est à vous d’en prendre soin », a souligné l’autorité territoriale devant les populations locales qu'il invite à embellir les différentes gares pour un milieu plus convivial.



Le directeur général de l‘agence pour la promotion des investissements et grands travaux (APIX) était également présent pour soutenir cet élan du ministère de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, ainsi que le préfet de Pikine, le maire de Dalifort, la députée Awa Niang, tous venus pour matérialiser cette invite du chef de l’État à la gestion pérenne de la plateforme du Train express régional.