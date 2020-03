Gestion des frontières, défense et sécurité en Sénégambie : Le ministre Amadou Ba décline la feuille de route.

Ce matin, les présidents Adama Barrow et Macky Sall ont présidé de manière conjointe la 2e réunion présidentielle sénégalo-gambienne qui a abouti à la signature de divers et variés accords de coopération. C’est d’ailleurs en déclinant la feuille de route que le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, Mr Amadou Ba, a manifesté l’engagement du Sénégal, « à rendre visible la lutte contre le trafic de bois et les crimes organisés ». Il exprimera par ailleurs le renforcement de la lutte contre le fléau de la drogue et qui est d’ailleurs, en train d’atteindre des proportions fort inquiétantes.



La partie gambienne a, selon le ministre Amadou Ba, « a souligné la nécessité du renforcement de capacités qui, nécessairement, doit intervenir pour faciliter l’engagement conjoint des deux pays dans la lutte contre ces phénomènes qui pourraient entraver la bonne marche des deux pays amis.



Toujours dans la feuille de route que les deux parties ont mutuellement décliné, « il a été prévu l’intensification des patrouilles conjointes, une lutte très efficace contre le trafic illicite de bois est prévue avec, parallèlement, la recherche de financements pour engager toutes ces questions qui interpellent les deux pays et auxquelles, ils s’engagent à faire face... »