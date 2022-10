Gestion des déchets : le PROMOGED veut retirer plus de 200 enfants de la charge de Mbeubeuss

Le Projet de promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides au Sénégal (PROMOGED) envisage de retirer plus de 200 enfants de la décharge de Mbeubeuss (ouest) où ils s’activent dans le recyclage. Ainsi pour matérialiser ce projet et faire sortir définitivement ces enfants dans cette décharge, le PROMOGED, a ouvert un atelier sur 2 jours le 10 et le 11 octobre, réunissant plusieurs acteurs du domaine de la gestion des déchets et des élus locaux. En effet, Mbeubeuss est une décharge à ciel ouvert qui existe depuis 1968 et plusieurs familles s’y ont installées, notamment des enfants et des femmes en quête d’avoir.



« Ces enfants doivent être en quête du savoir, pas de l’avoir (…) Il faut les aider », a déclaré M. Ibrahima Diagne, Directeur du PROMOGED lors de cet atelier. Il ajoute : "aujourd’hui 200 enfants travaillent dans la décharge de Mbeubeuss. Un problème de protection de l’enfance se pose et l’État veut lui trouver une solution de manière durable ».



Pour rappel, le Promoged est un projet de l’État qui se charge de la gestion des déchets solides et qui est mis en place depuis juin 2021...