Gestion des déchets : des concessionnaires annoncent un arrêt de travail dès lundi pour exiger le paiement de 7 milliards F CFA de dette.

Le secteur du nettoiement est dans une mauvaise passe et risque de connaître des perturbations à compter de la semaine prochaine.



En effet, réunis en assemblée générale, ce 23 octobre, une vingtaine de concessionnaires dans le secteur du ramassage d’ordures a décidé d’observer un arrêt de travail à partir du lundi 25 octobre pour exiger le paiement de leur dette qu’ils estiment à environ 7 milliards de francs CFA.



« À l’impossible nul n’est tenu. Nous ne pouvons plus payer nos personnels, nous ne pouvons plus acheter du carburant et nos familles commencent à ressentir les difficultés liées au non-paiement de la dette, c’est pourquoi nous avons décidé de garer les bennes à ordures ménagères », a expliqué Ndongo Fall, membre des concessionnaires.



Les exploitants dans le secteur du ramassage d’ordures ont soutenu avoir alerté depuis une quinzaine de jours la tutelle, mais jusqu’ici, ils peinent à échanger avec les autorités en l’occurrence Mass Thiam, le directeur général de l’Unité de Coordination des Déchets Solides (UCG).