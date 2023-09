Gestion des déchets de l’UAMB : La SONAGED embellis le cadre de vie du CROUS-D

Dans le cadre du programme zéro déchet sur l’étendue du territoire national voulu par le président de la République, la société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) a décidé d’accompagner comme il l’a fait avec d’autres campus sociaux, le centre des œuvres universitaires de Diamniadio. C’est ainsi que les deux structures, dans le cadre de la coopération entre les différents établissements publics, ont paraphé un partenariat d'un an renouvelable.



« Le but de cette convention est de mettre en place les stratégies de gestion des ordures à l’université Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio. Il y aura aussi des activités de sensibilisation pour préserver le patrimoine de la gestion de déchets » explique Mass Thiam directeur général de la SONAGED.



Pour sa part, Moussa Hamady Sarr du Crous de Diamniadio, c’est eux qui en bénéficient le plus car la SONAGED a décidé de les accompagner.



« La SONAGED nous apportera plus et mieux pour embellir le cadre de vie de l’université pour permettre aux étudiants de vivre et d’étudier dans un cadre enchanteur. Mais aussi elle accompagnera les étudiants dans la gestion des déchets. Ce qui est un rappel de l’éducation civique » fait savoir le DG du CROUS-D.