Gestion des déchets : « Des infrastructures intermédiaires sont prévues en 2020 » (Abdou Karim Fofana)

Un programme de restructuration de Mbeubeuss, mais aussi dans le Saloum et le Baol entre autres, est prévu en 2020 pour une bonne gestion des déchets. Abdou Karim Fofana qui répondait aux questions diverses des députés, est revenu sur le centre intégré de valorisation des déchets, des infrastructures intermédiaires pour mieux prendre en considération la problématique des déchets. Le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, estime que le pays ne doit rien attendre des autres et que c'est le Sénégal qui doit prendre à bras le corps les déchets, d’où l'implication de tout le monde. Il défendait son projet de budget devant l'Assemblée nationale.