Gestion des coups d’Etats / Umaro Cissoko Emballo déballe : « La levée des sanctions contre la Guinłée était une grande erreur qu’on a faite »

La recrudescence des coups d'État dans la sous-région ouest-africaine inquiètent au plus haut sommet. C’est ce qu’affirme le président Bissau-Guinéen sur France24. Umaru Cissoko Emballo était l’invité de « Tête à tête » du vendredi 15 septembre 2023. Il regrette la levée des sanctions infligées contre Doumbouya de Conakry. Pour lui, c’est ce recul de la CEDEAO qui a motivé les autres putschs.





« La levée des sanctions contre la Guinée était une grande erreur qu’on a faite. Si on avait continué dans cette dynamique, la CEDEAO pouvait obtenir les meilleures solutions pour le peuple Malien et le peuple Burkinabé » regrette le Chef d’Etat Bissau-guinéen.

A l’en croire, il devrait être ferme contre le premier coup d’Etat. « C’était notre tort, dès le premier coup d’Etat, on devrait être fermes et prendre des mesures fermes contre ces actes anticonstitutionnelles qui pouvaient décourager les auteurs des putschistes au Mali, au Burkina Faso et au Niger. C’est la tradition des années 70 et 80 qui est en train de revenir et c’est inacceptable. Je reconnais que nous avons des responsabilités » s’est-il-désolé.



Toutefois depuis la France, le président Emballo a lancé un appel aux organisations sous-régionale de l’Afrique et aux chefs d’Etats à résoudre cette question de coup d’Etat qui devrait être dépassée en Afrique.



« La recrudescence des coups d’État dans la sous-région préoccupe tout le monde. C’est le moment pour que les États africains se penchent sur les coups d’État. C’est inacceptable de voir des coups d’État. C’est totalement démodé. Ça ne sert à rien d’arriver au pouvoir en mode fast track sinon les élections ne serviraient à rien en Afrique. C’est une question du continent et non régionale » fait-il savoir.