Gestion des conflits en Afrique : Les femmes de l’espace CEDEAO et de la CEEAC s’érigent en médiatrices

Face à l’expansion du terrorisme, de l’extrémisme violent et des crises internes en Afrique, les femmes de la sous-région se sont regroupées pour mener les médiations aussi bien sur le plan informel qu’institutionnel. Elles l’ont fait savoir ce jeudi en marge au lancement de la plateforme régionale des femmes sur la réforme et la gouvernance du secteur de la sécurité. En effet, cette couche vulnérable se considère comme la principale victime des conflits qui secouent l’espace de la CEDEAO et les pays de l'Afrique de l'Est et du Centre. Initié par le bureau Paix et sécurité centre de compétences Afrique subsaharienne de la fondation Friedrich Ebert (FES/PSCC), ce programme se veut un véritable catalyseur afin de pousser les dirigeants des différents Etats membres à appliquer les mécanismes juridiques relatifs à la paix et à la sécurité. À en croire la coordinatrice des femmes du G-5 Sahel, la première contrainte est la méconnaissance de la population des cadres communautaires et internationaux de résolution dans les zones en conflit. Citant son pays qui subit actuellement l’assaut de groupes terroristes, la malienne Nana Aïcha Cissé d’inviter la nouvelle plateforme à accélérer la cadence dans la mise en œuvre opérationnelle de ses activités...