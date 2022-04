Gestion des affaires territoriales : La coalition Yewwi Askan Wi tire le bilan après le séminaire de mise à niveau de ses élus.

La conférence des leaders a procédé ce dimanche à la clôture du séminaire de formation des élus territoriaux qui était axé sur les prérogatives pour une bonne gestion des affaires locales.



La formation était principalement centrée sur l’organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales. Une occasion pour la coalition Yewwi Askan Wi de parler des communes, des départements, de l’organisation et du fonctionnement de la gestion administrative, sans oublier la marche des services techniques décentralisés.



Selon le mandataire national de la coalition, Déthié Fall, cette formation qui prend fin ce dimanche, a permis, avec des experts qui ont accompagné les élus à travers des actions de mise à niveau, de travailler sur les mécanismes de financement des collectivités territoriales, des impôts et taxes, de la coopération décentralisée et autres mécanismes de financement pouvant permettre aux élus de voir comment engager les dépenses.



Déthié Fall de signaler également que durant cette formation, la maîtrise du pouvoir local (savoir où commencent les compétences des maires et où elles prennent fin) a aussi été évoquée au bénéfice des élus : « Nous avons parlé des gestions budgétaires face aux défis de la transparence. Mais aussi, nous avons parlé des modifications et opérations de gestion. Ces points sont importants pour la marche des affaires territoriales », a renchéri le leader du parti républicain pour le progrès.



Il faut rappeler que Yewwi Askan Wi avait tenu à faire ce travail visant à mettre à la disposition de ses élus, les différentes armes pour qu’ils soient conscients de leur contrat à devoir respecter pour assister les populations...