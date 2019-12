Gestion des Industries extractives : L’ITIE prône la participation des femmes et la télé-déclaration des entreprises

Dans son rapport annuel concernant les activités des industries extractives au Sénégal au cours de l’année 2018, l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal a formulé des recommandations et pas des moindres. La présidente du comité national de l’ITIE a annoncé la mise en œuvre de nouveaux critères dans le processus de transparence dans la gestion des secteurs miniers, du pétrole et du gaz. À en croire le professeur Awa Marie Coll Seck, il convient d’encourager la télé-déclaration, et à promouvoir la participation des femmes dans les industries extractives. Entre autres innovations majeures, figurent en bonne place le cadastre minier et le traitement des données personnelles.