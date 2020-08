Gestion de la pandémie de Covid-19 : les quelques recommandations phares du CESE

Le président de la République, Macky Sall, a reçu les avis du Conseil économique, social et environnemental (Cese) en lien avec la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus. La troisième Assemblée constitutionnelle du Sénégal a mis à jour ses recommandations adressées au Chef de l’État.

Le Cese préconise ainsi « l’effectivité du respect des mesures barrières » pour la limitation de la propagation du coronavirus. L’institution dirigée par Mme Aminata Touré a renouvelé ses recommandations pour « le port obligatoire du masque partout et la systématisation des amendes à infliger aux récalcitrants ». Le Cese préconise le respect du lavage des mains et de la distanciation sociale dans tous les lieux publics.

En prônant aussi une mise en place de mécanismes de communication sociale pour une meilleure compréhension de la pandémie. « Le Conseil économique, social et environnemental recommande l’adaptation des stratégies et supports de communication, en fonction de l’évolution de la pandémie et des réalités sociologiques », lit-on dans le document adressé au président de la République.

L’institution dirigée par Aminata Touré souhaite une limitation des coûts des tests de la Covid-19 supportés par l’État à travers l’implication des laboratoires des hôpitaux de référence comme Le Dantec et Principal de Dakar. Le renforcement des moyens mis à la disposition de l’hôpital militaire de Ouakam est demandé par le Conseil économique social et environnemental. Pour une meilleure conscientisation des populations sur la Covid-19, le Cese souhaiterait « l’intensification et la décentralisation au niveau régional, départemental et communal des actions d’information et de sensibilisation ».

Les membres du Cese sont convaincus que « la pandémie de la Covid-19 doit être saisie comme une nouvelle opportunité pour l’Afrique, en particulier le Sénégal ». « Ainsi, pour réussir ce repositionnement stratégique, force est de reconsidérer notre système de santé, nos politiques économiques dans les différents domaines, les choix en matière de réforme et d’adaptation de notre système éducatif », lit-on dans l’avis du Cese intitulé « Pandémie de la Covid-19, conséquences et Propositions d’actions ».