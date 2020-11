Gestion de la pandémie : L'OMS juge que le Sénégal est un modèle en terme de mise en œuvre des préventions de Covid-19.

À l'occasion d'un point de presse virtuel du Bureau de l'OMS pour l'Afrique sur l'impact de la pandémie COVID-19 en Afrique, le Dr Nsenga Ngoy, responsable du programme d'intervention d'urgence, dans sa communication sur la mise à jour de Covid-19, a affirmé que le Coronavirus est une pandémie qui a plusieurs virus dont certains sont plus ou moins connus que d'autres et mentionne que ces virus circulent dans plusieurs pays et dans plusieurs continents.



L'expert de l'Organisation Mondiale de la Santé s'est posé la question de savoir pourquoi en Afrique, nous avons une immunité croisée et non en Europe et non en Asie et au moyen-Orient.



Il a également fait savoir que le Sénégal est un des pays modèle en terme de mise en œuvre des préventions de Covid-19.