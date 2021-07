Gestion de la pandémie Covid-19 : Y en a marre crache ses vérités, dénonce l’irresponsabilité du gouvernement et accuse Macky Sall de haute trahison.

Dans une déclaration tenue ce samedi après-midi sous forme de visio conférence, le mouvement Y en a marre regrette la forte propagation de la pandémie Covid-19 notée depuis quelques jours sur toute l’étendue du territoire national.



« Macky Sall nous a trahi et pourtant c’est lui qui nous faisait croire que nous avons en face un ennemi commun à combattre. On lui avait donné tous les moyens pour combattre la pandémie et il a pris l’argent, les fonds force Covid-19, qu’il a donnés à son beau-frère qui en a fait ce que tout le monde connaît. Et aujourd’hui, après ces tournées de « tagato» (d’au revoir), effectuées par le président Macky Sall, la pandémie continue de se propager dans tout le pays, avec son lot de décès au quotidien », regrette Kilifeu, le porte-parole du jour.



Par ailleurs, le mouvement Y en a marre invite les populations à prendre conscience de la gravité de la situation en se protégeant et de protéger leurs semblables.



« Il nous appartient maintenant de prendre notre responsabilité. Soyons notre propre gouvernement, soyons notre propre général, parce que celui qui était censé nous protéger, le vrai général a trahi les troupes et son peuple. Et si nous devons le traduire en justice, nous allons le poursuivre pour haute trahison. De ce fait, j'invite les populations à prendre leur destin en main. Que chacun se protège et protège son prochain car la situation est inquiétante », conclut le Y en a marriste...